Kunst wider böse Geister: Botschaft auf Nordkette

Friedliche Parole statt Propaganda

Ihr eigener Vater im Alter von 94 Jahren machte sie bei einem Streifzug durch Innsbruck auf diesen weniger bekannten Aspekt in der Innsbrucker Geschichte aufmerksam. „Noch immer kann er den Schriftzug vor seinem inneren Auge sehen. Meine Intention ist es, dieses – ihm und mir heute noch unangenehm unter die Haut gehende – Bild durch ein neues, positiv wirkendes zu ersetzen: Die große weiße Fläche soll befriedet und für die Zukunft mit einer positiven Botschaft assoziiert werden.“ Diese hätte gelautet: Peace above all, also Friede über alles bzw. über allem.