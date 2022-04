Ein Kuss auf der Bühne: Prinz Harry und Meghan

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben am Samstagabend bei der Eröffnungsfeier der Invictus Games in den Niederlanden einen intimen Moment mit allen Zuschauern geteilt: Unter dem Applaus der Anwesenden gab es einen Kuss auf der Bühne, bevor Harry eine emotionale Rede hielt und nachdem Meghan ihn als ihren „unglaublichen Ehemann“ gepriesen hatte. Mehr als 500 Veteranen aus 20 Ländern nehmen an dem von Harry gegründeten Sportwettbewerb für Kriegsverletzte teil.