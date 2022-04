Meghan will Harry zu „Invictus Games“ begleiten

Bei der von Harry initiierten Veranstaltung, die am kommenden Wochenende in Den Haag beginnt, treten kriegsversehrte Soldaten in paralympischen Wettbewerben an. Erstmals fanden die „Invictus Games“ 2014 in London statt, wegen der Pandemie musste das Turnier mehrfach verschoben werden. Für den Queen-Enkel, der selbst in Afghanistan diente, gilt der Wettbewerb auch nach seinem Abschied aus dem britischen Königshaus als Herzensangelegenheit.