Bauarbeiter (59) von Palette getroffen - verletzt

Im Zuge des Abladevorgangs auf einer Baustelle in Oberperfuss wurde der 59-jährige Bauarbeiter am Freitag gegen 9.30 Uhr von der zirka 23 Kilo schweren Palette mit Dämmmaterial getroffen. „Zuvor hatte er die Last auf der Ladefläche eines Lkw an einen Kran gehängt und war von der Ladefläche auf den Boden gesprungen“, berichtet die Polizei.