Ratscherkinder unterwegs: Das Miteinander zählt

„Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß“, hört man derzeit vielerorts rufen. Die Ratscherkinder sind wieder fleißig unterwegs. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause ziehen heuer wieder rund 30 Kinder aus St. Georgen am Steinfelde, Ochsenburg und Ganzendorf von Haus zu Haus. Dabei hat sich das Brauchtum über die Jahre verändert. „Früher waren nur Burschen unterwegs. Die Tradition war im Gemeindegebiet sehr beliebt. Heute pflegen die Bauern die Bräuche“, erklärt Anni Götzinger. Seit mehr als zwanzig Jahren hält sie die Tradition hoch, organisiert selbst seit rund 15 Jahren das Ratschen in der Pfarre in St. Georgen am Steinfelde.