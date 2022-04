Tragische Bilanz: 24 Tote in Salzburgs Bergen

In besonders tragischer Erinnerung: Das Lawinenunglück auf der Twenger Lackenspitze am 5. Dezember 2021. Drei junge Skitourengeher im Alter von 19 und 24 Jahren hatten wohl die Neuschneemenge und die Windverfrachtungen unterschätzt. Für die Tour bei Lawinenwarnstufe 3 bezahlten sie mit ihrem Leben. Es war das größte Lawinenunglück in Salzburg in den vergangenen 20 Jahren.