69 Tiere lebten angekettet und mitten im Dreck

Ein Lob der Behörde, dass hier nicht lange gefackelt wurde: Wegen schrecklicher Haltung wurden am Donnerstag in der Weststeiermark 69 Tiere abgenommen! Ziegen waren an kurzen Ketten im Stall angebunden, Rattennester in Käfigen, eine Katze musste ihr elendigliches Dasein in einem Holzverschlag fristen.