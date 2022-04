Paar ging dreisten Betrügern in Wien auf den Leim

Es lohnt sich stets, vorsichtig zu sein: An Betrüger ist ein Paar am Mittwoch in Wien geraten, das Goldmünzen über eine Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten hatte. Die vermeintlichen Interessenten entpuppten sich als dreiste Kriminelle. Durch einen glücklichen Zufall konnte Schlimmeres verhindert werden.