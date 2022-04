Biker stürzt und wird gegen Baum geschleudert

Ein schwerer Motorradunfall in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) hat am Donnerstagnachmittag ein Menschenleben gefordert. Ein 48-jährigen Oberösterreicher aus Reichraming im Bezirk Steyr-Land wurde tödlich verletzt. Der Mann war Polizeiangaben zufolge aus Richtung St. Peter in der Au kommend in Fahrtrichtung Ertl unterwegs, als er mit seinem Bike stürzte. Er rutsche über die Straße und prallte dann gegen einen Baum.