Tabellenführer Lustenau bangt um Haris Tabakovic

Ob Haris Tabakovic noch einmal für Lustenau auf dem Platz stehen wird, ist bislang unklar. Bereits im Spiel gegen Steyer musste der Schweizer verletzt auf der Bank Platz nehmen. Für die Grün-Weißen ist der Ausfall besonders bitter, verliert man mit dem Stürmer doch seinen Torgaranten. 24 Tore konnte er in 20 Spielen erzielen. Auf wichtige Treffer im Kampf um den Aufstieg werden die Vorarlberger die nächsten Wochen jedoch verzichten müssen. Der FAC hat sich in der Zwischenzeit an nur einen Punkt Unterschied heranschleichen können.