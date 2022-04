Neue steirische Baugesetze: Regierung unter Druck

„Konflikte werden befeuert“

Doch trotz Ferien und des kurzen Zeitraums nimmt die teils heftige Kritik an den Vorhaben täglich zu - auch abseits der Landtagsopposition. So meint Umweltanwältin Ute Pöllinger in ihrer Stellungnahme, dass die geplanten Bestimmungen rund um Ställe - hier sollen sogenannte Geruchszonen das Bauen regeln - „die Konflikte zwischen Landwirten und Nicht-Landwandwirten noch befeuern würden“.