Bauwut: „Bei Widmungen gibt es viele Altlasten“

Ja, es ist ganz wichtig, dass man gewidmetes Bauland auch verfügbar machen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Ort von innen heraus entwickeln will, die Grundeigentümer spielen aber nicht mit, dann gehe ich eben in die nächst bessere Lage, und das führt dann zu immer mehr Baulandwidmung. Da fehlen uns in den derzeitigen Systemen weitestgehend die Steuerungsansätze, die man jetzt versucht einzuführen. Und das ist gut so.