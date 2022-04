„Null Covid“-Strategie: Horror-Lockdown in China

Lebensmittel werden über zentrale Stellen verteilt

Die Menschen in Shanghai dürfen ihre Wohnungen nicht einmal zum Einkaufen verlassen. Lebensmittel werden über zentrale Stellen verteilt und ausgeliefert. Das funktioniert aber sehr schlecht. In sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Videos auf, in denen verzweifelte Menschen hinter den Fenstern oder auf den Balkonen ihrer Wohnungen in den Hochhaussiedlungen der Stadt zu sehen sind. Sie schreien, pfeifen, protestieren.