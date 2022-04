Opa und Enkel (3) bei Quad-Absturz schwer verletzt

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 10.30 Uhr in Elmen. Der 68-Jährige fuhr mit den beiden Enkelkindern auf seinem Quad am Forstweg im Bereich Mühlboden, als er vor einem Bachbett das Gefährt wenden wollte. „Dabei geriet das Quad über den Wegrand hinaus und stürzte sich überschlagend in das Bachbett“, berichtete die Polizei.