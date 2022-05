Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe Vorlage

Polka ist eine zweijährige Schäfer-Mischlingshündin und sehr freundlich zu Menschen. Die hübsche Hundedame geht brav an der Leine, selbst an anderen Hunden geht sie tadellos vorbei. Polka ist jung, lustig, lernfreudig, lernt schnell und ist stubenrein. Sie hat mittelgradiges HD (Hüftgelenksdysplasie), erhält daher täglich Schmerzmittel. Die junge Hündin sucht ein ruhiges, kinderloses Zuhause, das im besten Fall ebenerdig liegt. Intensives Stiegen steigen sollte vermieden werden. Auf einen Garten würde sich Polka ganz besonders freuen! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at