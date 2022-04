Dominic Thiems gedrückte Daumen blieben nutzlos

Späte Erlösung für Real

Und in welchem er in Minute 80 und dann in Minute 96 war. Da schlug Real nämlich doch noch zu. Erst erzielte Rodrygo das 1:3 und brachte die „Königlichen“ so in die Verlängerung. Dort knipste Karim Benzema, besorgte das 3:2 und den Gesamtscore von 5:4. Real damit weiter, Chelsea draußen.