Bayern verkürzt Corona-Quarantäne auf fünf Tage

In Bayern müssen Corona-Infizierte bereits ab Mittwoch nur noch fünf Tage in Isolation. Auch ein abschließendes Freitesten ist nicht mehr notwendig. Voraussetzung ist allerdings eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden. Das teilte am Dienstag der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit.