Warten auf ein neues Leben in Uschhorod

Rosen auf Sitzplätzen erinnern an die Toten

Als am Samstag der Zug von Kramatorsk im Bahnhof einrollte, gab es im Gegensatz zu den Fahrten zuvor viele leere Plätze. Warum? Sie waren doch reserviert. Aber von jenen, die beim Anschlag in der Stadt ums Leben gekommen waren. Auf den Sitzen wurden von Angehörigen Rosen abgelegt. Zumindest die Blumen kamen am Ziel an.