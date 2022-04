Dieser Kräuter-Turbo begeistert die Jugend

Wochenlange Frische

Wenn man das Leben der Kräuter also erheblich verlängern will, kann man zum Prepara Herb Saver (Prepara Kraut-Sparer) greifen. Statt 5-10 Tage bleiben so die Kräuter wochenlang frisch. Das jetzt folgende Video wurde bisher drei Millionen Mal angeschaut. TikTok User @the_homeyhome zeigt darin das Gerät, das, wie sie erzählt, sie viel öfter benützt, als sie sich erwartet hätte. Eben wegen der Turbo-Wirkung.