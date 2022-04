Eiswürfel-Trick: so halten Sie die Kräuter frisch

Eine andere Methode ist, die Kräuter in ein feuchtes Tuch zu wickeln oder mit sauberem Wasser zu bespritzen und in einer Plastikbox in den Kühlschrank zu stellen. Kräuterbunde mögen auch Wasser, wie die Blumen, man kann sie auch in ein Glas geben und begießen, doch Achtung: Kräuter nicht sofort nach dem Kauf ins Wasser stellen, sie verlieren sonst schnell ihre Nährstoffe und welken, denn ihr Stoffwechsel läuft weiter.