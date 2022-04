Kokain-Bande in Tirol gesprengt - elf Festnahmen!

Schlag gegen die kriminelle Drogenszene im Tiroler Oberland: Fast ein Dutzend Männer soll vor allem in Tourismusorten im Ötztal Kokain unter die Leute gebracht haben. Alles in allem gab es elf Festnahmen - vier Verdächtige befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Bei Hausdurchsuchungen wurden neben Drogen unter anderem auch Waffen sichergestellt.