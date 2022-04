Kärnten sucht neue Schluchtenführer

Canyoning, Rafting & Co. - Erfrischende Outdoor-Abenteuer sind bei Kärnten Urlaubern so beliebt wie noch nie, trotzdem fehlt es überall an gut ausgebildeten Guides. „So extrem war es noch nie, jede Firma sucht für den bevorstehenden Sommer noch mindestens zwei Mitarbeiter“, weiß Pedro Unterluggauer, der seit 32 Jahren höchst erfolgreich das Outdoor-Unternehmen „Fit und Fun“ leitet.