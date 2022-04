Dürnstein trotzt mit neuen Shops der Pandemie

Feine Spezialitäten aus dem Donautal, anziehende Damenmode und die weltberühmten Tröpferln der Domäne Wachau – all das finden Besucher neuerdings in der Richard-Löwenherz-Stadt! Denn Dürnstein blühte just – und gegen den Trend – während der Pandemie auf. Auf zum Einkaufsbummel im historischen Ambiente!