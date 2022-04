Alkoholisierter Autofahrer landete in Bachbett

Am Sonntag gegen 3.45 Uhr touchierte ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Ried beim Ausparken in Aspach einen geparkten Pkw und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Dies konnte von einem Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Eine Polizeistreife begab sich zur Tatörtlichkeit und konnte auf der L507 nach etwa zwei Kilometer einen umgeknickten Telekommunikationsmast über der Fahrbahn hängend feststellen. Bei der näheren Nachschau fand die Streifenbesatzung einen verunfallten Pkw am Bachbett vor.