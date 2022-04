Mattle und Walser: „Tirol sehr gut aufgestellt“

Mattle: In der Pandemie hatten wir aufgrund des Tourismus einen wesentlich stärkeren wirtschaftlichen Einbruch als andere Bundesländer. 17 Prozent des Bruttoregionalproduktes machen in Tirol die Industrie und das produzierende Gewerbe aus. 15 Prozent sind es im Tourismus. Mein Ziel ist es, unsere Betriebe in Europa noch stärker zu vernetzen und neue Kooperationen zu gewinnen. Damit wird der Wirtschaftsstandort Tirol noch interessanter werden. Bei der Wasserkraft gilt es, noch 2,6 Gigawattstunden und 3,3 bei der Fotovoltaik auszubauen. Wenn wir diese Energie selber erzeugen können, bringt das für die Betriebe sehr viel an Sicherheit.