Frontalkollision auf nasser Straße: 17-Jährige tot

Der Lenker eines entgegenkommenden Autos, ein 52-Jähriger, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal. Die 17-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen an der Brust - er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Tulln eingeliefert.