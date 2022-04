Im Rettungsauto zum Vorstellungsgespräch

Salzburger Politiker versprechen jetzt Hilfe

Via Arbeitsmarktservice (AMS) verdonnerte man Eibel nun zu einem Vorstellungsgepspräch. Am Samstag hätte er bei einem Hotel in Zell am See vorstellig werden sollen – andernfalls würde man ihm sämtliche Bezüge streichen. „Ein Nonsens. Ich hätte mit dem Rettungsauto vorfahren müssen. Ich kann mich kaum bewegen“, sagt Eibel. Kurzerhand eilte die Politik zu Hilfe. Die Ortschefs von Bruck und Fusch schritten ein, der ÖVP-Landtagsklub nahm sich der Causa an.