Erstmals Afroamerikanerin als US-Höchstrichterin

Jackson ist in der US-Hauptstadt Washington geboren und in Florida aufgewachsen. Sie war seit 2013 Richterin, seit 2021 am Berufungsgericht des Hauptstadtbezirks District of Columbia. Sie studierte an der Elite-Universität Harvard und arbeitete auch als Rechtsanwältin und Pflichtverteidigerin. Präsident Biden bezeichnete sie als eine der „klügsten Juristinnen unseres Landes“.