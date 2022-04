Als Putin noch friedlich in Göstling urlaubte

Schüler schrieben an Putin und Lawrow

Indes kam es jetzt – vielleicht auch wegen der zarten Verbindungen ins Ybbstal – in Waidhofen zu einer berührenenden Friedensaktion! Denn spontan verfassten dort Dutzende Schüler und Studenten Briefe an den russischen Präsidenten Putin und seinen Außenminister Sergej Lawrow, in denen sie inständig um ein Ende des Krieges in der Ukraine baten. Die berührenden Grüße sind schon unterwegs in den Kreml. Mögen sie doch etwas bewirken . . .