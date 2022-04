„Hier werden ukrainische Kinder bestens betreut“

„Beeindruckend, was geschaffen wurde“

„Es ist beeindruckend, was hier mit vereinten Kräften zwischen Botschaft, Land Tirol, Honorarkonsul und den jeweiligen Einrichtungen in kürzester Zeit geschaffen wurde und wie die einfühlsame Betreuung im Sinne der Bedürfnisse der Kinder und Betreuungspersonen nun gemeistert wird. Ich danke allen helfenden Händen auch hier in Tirol, die Kraft und Unterstützung bieten“, erklärte Vlasta Khymynets, die Ehefrau des ukrainischen Botschafters in Österreich.