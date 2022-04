Ukraine: 2500 Flüchtlinge bisher in Tirol erfasst

Der verheerende Krieg in der Ukraine hält weiter an, nach wie vor müssen viele Bewohner ihre Heimat verlassen. In Tirol wurden bisher rund 2500 geflüchtete Menschen verzeichnet, die von der Polizei erfasst wurden. Knapp 2000 hätten bereits eine Wohnsitz-Meldung durchgeführt, hieß es am Montag vonseiten des Landes.