Mit den Öffis fahren und Geld sparen

Unterm Strich kann man also um gerade einmal 323 Euro das ganze Jahr alle Öffis nutzen - in keinem anderen Bundesland gibt es ein vergleichbar attraktives Angebot. Ein durchschnittlicher Pendler könnte sich so übers Jahr gerechnet zwischen 1000 und 1500 Euro ersparen. Verzichtet man komplett aufs Privatauto, würde sich dieser Betrag zumindest verdoppeln.