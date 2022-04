Was macht eigentlich der Bildungsminister?

Sehr viele Projekte stehen jetzt still

Genau dies wird auch aus den Bundesländern berichtet: Den Übergang von Faßmann zu Polaschek habe man extrem gemerkt. Der neue Minister sei zwar dialogorientiert, aber es gehe nichts voran, viele Projekte, wie etwa die Lehrplanreform, stehen still. „Es ist alles viel langsamer und träger“, so ist zu vernehmen.