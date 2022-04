Lippenstift-Boom nach Masken-Aus in Frankreich

Nach weitgehender Abschaffung der Maskenpflicht in Frankreich ist in der ersten Woche der Lippenstiftverkauf um 35 Prozent in die Höhe geschnellt, teilte das Marktforschungsunternehmen NPD in Paris mit. Der Verkauf von Lippenpflegeprodukten insgesamt stieg um 30 Prozent, der von Schminkprodukten um acht Prozent - und sogar bei Zahnpasta griffen die Konsumenten häufiger zu.