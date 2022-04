Feuer! Beach-Girls mussten aus Wohnung flüchten

Die Beachvolleyball-Schwestern aus Frauental trainieren seit sechs Wochen in Brasilien. Plötzlich dann aber der Schock: „Vorgestern in der Früh sind wir nur mit den allernotwendigsten Habseligkeiten wie Handy, Pass, Computer und Geldtasche im Pyjama bekleidet aus unserem Apartment im fünften Stock geflüchtet. Das Nachbarhaus stand in Flammen, der Brand drohte überzugreifen! Passiert ist letztendlich glücklicherweise doch nicht so viel wie befürchtet, der Schreck war allerdings groß und selbst das Fernsehen berichtete.“