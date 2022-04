Steirische Banken rüsten sich für stürmische Zeit

30.000 neue Kunden gewonnen

Generell beinhaltete die Bilanz des Vorjahres viel Erfreuliches: Das Wertpapier-Volumen ist auf 4,5 Milliarden Euro gewachsen (was auch an der Fusion mit der Krentschker-Bank liegt), es wurden 30.000 neue Kunden gewonnen, an Risikovorsorgen wurden lediglich 16 Millionen Euro gebildet - 2020 waren es 82 Millionen. Corona scheint in der Steiermark also wirtschaftlich gut gemeistert worden zu sein. „Die befürchtete Insolvenzwelle ist ausgeblieben, die Widerstandskraft der Unternehmen war beachtlich“, sagt Vorständin Walburga Seidl.