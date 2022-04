Serienmörder in USA nach 30 Jahren identifiziert

Die Polizei in den USA hat nach mehr als 30 Jahren einen Verdächtigen in einer Mordserie identifiziert. Der 2013 gestorbene Mann soll zwischen 1987 und 1989 drei Frauen in den US-Bundesstaaten Kentucky und Indiana ermordet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine vierte Frau sei 1990 in Indiana vergewaltigt worden. Die Polizei suchte jahrzehntelang nach dem sogenannten „I-65-Mörder“ - die Morde ereigneten sich entlang der Interstate 65 in verschiedenen Motels.