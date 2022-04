Saab will mit Kampfpreis zurück nach Österreich

Im Duell mit dem Eurofighter gibt sich Saab nicht geschlagen: Erstmals nannten die Schweden am Mittwoch der „Krone“ All-inclusive-Preise für ein Paket, bestehend aus zwölf Gripen C (Einsitzer) und zwei Gripen D (Zweisitzer), inkludiert sind auch erste Ersatzteile und eigene Simulatoren. Saab bringt sich damit wieder als nächster Kampfjet für Österreich ins Spiel. Und das nur wenige Tage, nachdem Ministerin Tanner öffentlich am Eurofighter festgehalten hat.