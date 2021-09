Mit dem Gripen am russischen Radarschirm

Ein kalter Luftstrom füllt die Sauerstoffmaske

Patrik spult das Triebwerk hoch. Wir sind an sieben Punkten mit dem Jet verbunden, Druckluft fließt über einen Schlauch an der Hüfte in den Überlebensanzug und kühlt den Körper. Ein kalter Luftstrom dringt auch in die Sauerstoffmaske, bei tiefen Atemzügen sticht er in der Lunge. Geflogen wird mit geschlossenem Visier und feuerfesten Handschuhen. Handy, Kamera, selbst die Uhr am Handgelenk mussten aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben. Wir rollen die letzten Meter zur Startbahn.