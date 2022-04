Gemischte Gefühle wegen Tempolimit an der A22

Stadtchef bezieht Stellung

Eindeutig für eine Tempo- und Lärmreduzierung ist auch Stefan Schmuckenschlager. Der Bürgermeister von Klosterneuburg ist kein direkter Anrainer, aber: „Es liegt eben nur die Donau zwischen uns und der Autobahn, der Schall kann sich so ungehindert bis in unser Stadtgebiet ausbreiten.“ Da die ASFINAG auf der A22 auch keine Lärmschutzwände in Richtung der Au errichten will, wäre das neue Geschwindigkeitslimit der einzige Weg, den Schallpegel auf der anderen Seite der Donau zu reduzieren. Noch dazu eine vergleichsweise günstige und einfach umzusetzende Variante. In der Vergangenheit wurde auch eine komplette Einhausung samt „grünem Dach“ von Korneuburg zum Strom angedacht – vergeblich.