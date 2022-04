„Steudltenn“ mit großem „Erkenntnis-Programm“

Kultmoderator Harald Schmidt auf der Bühne

Insgesamt sind vom Frühjahr bis in den Sommer sechs Premieren, davon zwei Uraufführungen und ein buntes Rahmenprogramm, geplant. Das reicht von Liederabenden, bis hin zu Gastauftritten österreichischer Größen wie Gerti Drassl, Uli Brée, Markus Linder, Christoph Grissemann und Erwin Steinhauer. Mit Moderatoren-Legende Harald Schmidt hat sich auch ein im wahrsten Sinne des Wortes in allen Belangen „großer“ Deutscher angesagt. Er wird mit Festivalleiter Hakon Hirzenberger in einen hörenswerten Dialog treten.