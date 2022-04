Antrittsbesuch der US-Botschafterin in Graz

Was den steirischen Außenhandel betrifft ist die USA hinter Deutschland die Nummer 2 der Exportländer. Rund ein Drittel der weiß-grünen Exporte gehen in diese beiden Länder. „Wir wollen die traditionell guten Kontakte zwischen der Steiermark und den USA nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht pflegen und weiter vertiefen. In dieser Zeit, in der wir uns mitten in Europa, in der Ukraine, mit den verbrecherischen Kriegshandlungen Putins konfrontiert sehen, ist es umso wichtiger geeint für Frieden und Menschenrechte einzustehen. Ich bin überzeugt, dass wir die engen Bande der Steiermark zu den Vereinigten Staaten, die Kooperationen und den internationalen Austausch in der Zusammenarbeit mit Botschafterin Kennedy weiter stärken werden können“, sagte Christopher Drexler, Landesrat für Europa und Internationales.