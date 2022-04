Weitere EU-Staaten weisen russische Diplomaten aus

„Gespräch mit Botschafter zu wenig“

In Schweden sollen drei Diplomaten des Landes verwiesen werden, in Deutschland 40. In Österreich machten am Dienstag die NEOS Druck, russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Dmitrij Ljubinskij, den russischen Botschafter in Wien, zu einem - „offenbar ergebnislosen“ - Gespräch ins Außenamt zu zitieren, sei entschieden zu wenig, sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos in einer Aussendung. „Wenn russische Diplomaten hier Putins Lügenpropaganda verbreiten und die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine leugnen, braucht es harte Konsequenzen und ein rasches, entschiedenes Handeln. Dass es weiterhin einen diplomatischen Austausch geben muss, steht außer Frage.“ Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen würde es „ohne Weiteres erlauben, die Zahl der Diplomaten auf das Allernotwendigste zu beschränken“.