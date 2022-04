Russischer Botschafter in Wien leugnet Massaker

Der russische Botschafter Dimitrij Ljubinskij ist im Zusammenhang mit „Berichten über die schrecklichen Kriegsverbrechen“ in der Ukraine am Montagabend zum nunmehr vierten Mal innerhalb von wenigen Wochen ins Außenministerium zitiert worden. „Österreich verurteilt diese Taten als Kriegsverbrechen auf das Schärfste“, teilte das Außenministerium nach dem Gespräch von Ljubinskij mit Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal am Dienstag mit. Der Botschafter schrieb danach auf Facebook von einer „verbrecherischen Inszenierung der ukrainischen Söldner in Butscha“.