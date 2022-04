Dreierlei aus Paradeis wird zu Steirer-Buzara-Soße

Der Grazer Koch Christof Widakovich macht kein Geheimnis aus seiner Affinität zu Kroatien und zur mediterranen Küche. „Ich brauch nur an Buzara-Soße zu denken, und Urlaubsgefühl steigt in mir auf.“ Also brauchte er auch nicht lange zu überlegen, als Unternehmer Manfred Hohensinner, der mit Tomaten aller Art in Bad Blumau auf Erfolgsschiene fährt, ihn fragte, wie man die guten Frutura-Paradeiser zusätzlich ins Glas bringen könnte.