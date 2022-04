Drama am Berg: Hund beschützte totes Herrchen

Neue Details zum tödlichen Alpindrama im Tiroler Außerfern: In einem extrem fordernden nächtlichen Sucheinsatz fanden die Einsatzkräfte der Bergrettung Berwang-Namlos am Montag kurz nach Mitternacht die Leiche eines bayrischen Skitourengehers (53) unter der Steinkarspitze in Kelmen - bewacht wurde der Tote von seinem Hund. Der erfahrene Deutsche war am Sonntagabend von seinem Vater als vermisst gemeldet worden.