Dünne Luft für Hallenprojekte in Niederösterreich

„Unternehmerfeindlichkeit“ in ÖVP-dominierter Stadt

Für Neos-Abgeordneten Helmut Hofer-Gruber ist es befremdlich, dass in SPÖ-regierten Städten Traglufthallen gebaut werden durften, aber im Waldviertel nicht. Er verurteilt auch das „unternehmerfeindliche Vorgehen“ der ÖVP-dominierten Stadt: Im Vorfeld hatte die Gemeinde Groß Gerungs eine Betriebsvereinbarung unterzeichnet. „Müller nahm also an, dass alles in trockenen Tüchern sei, und investierte 70.000 Euro. Plötzlich druckste die Stadt herum. Wo bleibt da die Rechtssicherheit?“