Aufsichtsbehörde des Landes kennt Projekte nicht

In ein Wespennest gestochen?

Projektant Boris Müller schrieb daraufhin sämtliche Regierungsmitglieder bis zur Landeshauptfrau und alle Landtagsabgeordneten an. „Nur von VP und SP habe ich keine Antwort erhalten“, betont er. Vielleicht, weil Müller damit in ein Wespennest gestochen hatte: Er wollte wissen, warum man an anderen Orten in Niederösterreich diese Traglufthallen und sogar technisch überholtere Modelle aufstellen darf und in Groß Gerungs nicht.