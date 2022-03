Große Verwirrungen um Traglufthallen im Land

Erst im Dezember wurde die vom Land geförderte Traglufthalle in St. Pölten eröffnet, die das Freibad Citysplash umgibt. Für das winterliche Tennisspiel sind auch in Amstetten, St. Valentin und Groß Enzersdorf ähnliche Hallen im Einsatz. In Groß Gerungs darf der Betreiber aber keine bauen. Er macht ordentlich Wirbel!