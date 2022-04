win2day ist der neue Partner des heimischen Sports

Auch für Christian Feichtinger, Geschäftsführer der win2day ICE Hockey League, ist die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Sportwettenanbieter „sehr erfreulich“. Mit win2day als starken und innovativen Partner könne man das Ligaprojekt weiter vorantreiben, blickt Feichtinger zuversichtlich in die Zukunft. „Die ICE Hockey League ist zu einem bedeutsamen zentraleuropäischen Sportprodukt gewachsen und win2day trägt diese Internationalität voll mit. Wir freuen uns, nun gemeinsam mit den Fans in den Hallen und dem neuen Partner an unserer Seite in die Playoffs starten zu können.“